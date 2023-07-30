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Украинские силовики опубликовали снимки из города Сумы, где накануне российским ракетным ударом было разрушено здание одного из учебных заведений.

Российские источники указывают, что строение еще с 2022 года использовалось как место расположения мобилизованных, а также иностранных наемников.

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Естественно, что украинская сторона об этом умалчивает, сообщая только о шести раненых и одном погибшем случайных гражданских.

«Скажите пожалуйста, а что это за «учащиеся» располагались летней ночью в учебном заведении в Сумах? Впрочем, наверняка это была смена иностранных «студентов», приехавшая «по обмену» на «отдых» в приграничный с Россией город. Теперь же, из-за нездоровой тяги устраивать «базы отдыха» в образовательных учреждениях, домой с «отдыха» вернутся не только лишь все», – язвительно комментирует журналистка Юлия Витязева.

Удар ракеты разрушил полностью один из корпусов, еще один корпус и два общежития получили серьезные повреждения. Кстати, масштабы можно сравнить с собором в Одессе, где, якобы, после прилета российской ракеты оказалось повреждено только одно крыло здания храма, что доказывает о том, что на церковь упал элемент украинской ПВО.