28.05.2018, Донецк, Олег Кравцов

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Опубликованы фото убитых под Горловкой украинских боевиков

В ходе боев в Донбассе очередные потери понесла 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер украинского проекта “Книга памяти” Оксана Трапезун-Жеграй.

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По ее словам, 26 мая украинская бронегруппа, патрулировавшая район между опорными пунктами на Горловском направлении, попала в засаду.

Также она назвала имена погибших с украинской стороны: Виктор Ферлиевич и Ярослав Дашекевич.

Один из них погиб в тот же вечер, а второй скончался на следующий день от полученных ранений.