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Пять подростков арестованы до 27 июня (на время расследования) за поджог вертолета на аэродроме в Москве по заказу спецслужб Украины, сообщил канал судов общей юрисдикции столицы.

Имена предателей – Станислав Хамидулин (Новосибирск), Даниил Ямсков (Норильск), Никита Булгаков (Новосибирск), Молчалина Анастасия (Норильск), Роман Яковец (Ростовская область). Теперь они проходят обвиняемыми по уголовному делу о террористическом акте, совершенном организованный группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завербованный специальными службами Украины Хамидулин С.Д. взял на себя роль организатора преступной группы, через сеть «Интернет» вовлек граждан России в осуществление плана, за денежное вознаграждение. В целях совершения террористического акта, участники группы прибыли на территорию аэропорта «Остафьево» и в зависимости роли, отведенной каждому, совершили поджог воздушного судна, в результате чего вертолет был уничтожен», – говорится в сообщении.

«Теперь эта группа малолетних идиотов сядет надолго и всерьёз», – уверен публицист Николай Стариков.

«Думали, весело и увлекательно поиграют в задания в Телеграме. Приключения, конспирация, адреналин! А за это еще и платят! Но и расплачиваться придется. Часть 2 статьи 205 – до 20 лет», – уточняет военкор Александр Коц.

Поджог был совершен 26 апреля. Тогда об успешной диверсии отчитались спецслужбы Украины.

«После задержания Булгаков, Ямсков, Хамидулин и Яковец на допросе признались, что не впервые занимаются поджогами в Москве. За несколько дней до поджога вертолёта, 22 апреля, они вчетвером подожгли релейный шкаф на станции «Белорусская» в Москве», – рассказал участник СВО летчик Алексей Воевода.

Адвокат Илья Ремесло считает, что «профилактика явно ведётся недостаточно».

«Попробуйте спросить у потенциальных исполнителей терактов — что они знают о методах вербовки, о ГУР Украины? О предыдущих терактах, об истории Треповой? Чем заканчивали предыдущие одноразовые агенты? Готов спорить – на вас посмотрят, как баран на новые ворота. Не верю, что исполнители пошли бы на «дело», осознавая все перспективы и зная печальный опыт предшественников», – комментирует юрист.