Опубликованы кадры разбитой бронетехники ВСУ на Херсонщине
В сети появилось видео с кадрами расстрелянной украинской бронетехники в Херсонской области.
Видеоролик с горящими боевыми машинами опубликовали очевидцы в соцсетях , передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Съёмка велась на шоссе из автомобиля, проносящегося мимо дымящихся танков ВСУ.
Кроме того, в украинских СМИ сообщили, что российские войска «без единого выстрела» взяли село Чаплинка, располагающееся между границей с Крымом и Херсоном.
«Без единого выстрела российские танки катят по поселку Чаплинка на Херсонщине. «Силовики» оттуда просто бежали», – цитирует местное СМИ поселкового голову Алексея Фаустова.
«До поселкового совета доносится рокот моторов. Прошла одна колонна танков, идет уже вторая. Наши полицейские тоже где-то уехали, напоследок посоветовав эвакуироваться на Западную Украину. Но как и чем – неизвестно. Мужчины собрались в центре, надеясь, что их вот-вот позовут на сборный пункт для мобилизации. Стояли долго, ничего не дождались – кто-то уже отправился обратно домой, кто-то еще стоит, неизвестно ради чего», – рассказал Фаустов.
Спасибо!
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