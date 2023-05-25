Опубликованы первые кадры с освобождённым писателем Яном Таксюром

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Появились первые кадры освобождённого сегодня по обмену киевского литератора Яна Таксюра.

Он уже в безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Видео и фото Алексея Федяева.

Ранее было опубликовано видео беседы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с освобождёнными из плена бойцами, среди которых был и Таксюр. Освобождённый поблагодарил руководителя «Вагнера» за обмен.

«Вы писатель тот самый? Да что спасибо. Пришлось много укропа настричь, для того, чтобы вас поменять. Поэтому поменяли», – отметил Пригожин.

Напомним, что Таксюр был единственным гражданским – политзаключенным, который передан России за последнее время. Хотя Таксюр является гражданином Украины, Киев выменял его на ВСУшника, попавшего в плен в Артёмовске/Бахмуте.