Опубликованы первые кадры с освобождённым писателем Яном Таксюром

Владимир Гладков .  
25.05.2023 23:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 260
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Спецоперация, Украина


Появились первые кадры освобождённого сегодня по обмену киевского литератора Яна Таксюра.

Он уже в безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Появились первые кадры освобождённого сегодня по обмену киевского литератора Яна Таксюра. Он уже в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Видео и фото Алексея Федяева.

Ранее было опубликовано видео беседы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с освобождёнными из плена бойцами, среди которых был и Таксюр. Освобождённый поблагодарил руководителя «Вагнера» за обмен.

«Вы писатель тот самый? Да что спасибо. Пришлось много укропа настричь, для того, чтобы вас поменять. Поэтому поменяли», – отметил Пригожин.

Напомним, что Таксюр был единственным гражданским – политзаключенным, который передан России за последнее время. Хотя Таксюр является гражданином Украины, Киев выменял его на ВСУшника, попавшего в плен в Артёмовске/Бахмуте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть