Опубликованы документы о кризисе украинской армии

11.08.2019, Херсон, Владимир Гладков

Пока украинские СМИ показывают народу красивую картинку, ВСУ превращаются в преступную банду, внутри которой процветают воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство и убийства.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной Рады прошлых созывов Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно я получил очень интересные документы, которые говорят сами за себя. Это «Оперативные сведения Главного управления войсковой службы правопорядка Вооруженных Сил Украины» («Для служебного пользования»).

Украинские СМИ продолжают обманывать своих граждан Украины, не давая честной и справедливой информации. Одним словом, в украинской армии – хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, неуставные отношения. Из поступивших ко мне документов я выбрал самые кричащие факты.

Я рекомендую украинцам ознакомиться с этими документами. Особенно это касается матерей и отцов. Внизу я выкладываю скриншоты этих документов. Делайте выводы сами.

Я еще раз убеждаюсь в том, что из украинской армии сделали пушечное мясо», – отметил экс-нардеп.

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