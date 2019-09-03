Опубликованы секретные документы о преступлениях наёмников из США на Донбассе

10.04.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал документы, касающиеся военных преступлений, которые совершили граждане США, воевавшие в качестве наемников в рядах неонацистских украинских подразделений на Донбассе.

Речь идет о связанных между собой американских гражданах, оказавшихся в поле зрения правоохранительных органов за убийство, совершенное на территории США. Далее приводим цитату со страницы Журавко в социальной сети Вконтакте:

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«В нашем распоряжении оказался запрос Криминального отдела Управления международных дел Минюста США в адрес Генпрокуратуры Украины о предоставлении информации касательно причастности американцев к совершению военных преступлений на юго-востоке страны в период с 2015 по 2016 годы.

В частности, Минюст США ссылается на Договор от 1998 года о взаимной правовой помощи между Украиной и Соединенными Штатами и просит украинскую сторону предоставить копии любых следственных материалов, отчетов, записей, заявлений и других сведений, которые могут помочь в раскрытии преступлений на Донбассе.

На данный момент расследование проводит Прокуратура США по Северному округу штата Иллинойс, отдел по правам человека и расследованию особо важных дел Минюста США, а также ФБР.

При этом стоит обратить внимание, что американская сторона требует от украинцев не разглашать материалы расследования, а также собрать со всех участников расписки о неразглашении информации. Кроме того, все участники должны информировать юридического атташе ФБР Лору Кригбаум или прокурора Дебора Гейнусао обо всех своих шагах.

В запросе речь идет о семерых американских гражданах, которые в период с 2015 по 2016 годы принимали участие в боевых действиях на Украине и базировались в районе города Новогродовка Донецкой области.

Известно, что ФБР удалось допросить нескольких участников вооруженного конфликта – бывших морских пехотинцев США Квинна Дэвида Рикерта по кличке «Ковбой» и Санти Эмилио Пиртла. Эти двое были в составе добровольческой группировки Task Force Pluto («Команда спецназа Плутон»). В частности, Рикерт показал видеозапись, на которой их командир Крег Остин Лэнг избивал и пытал местного жителя Новогродовки, а после убил его. По словам Рикерта, тела жертв закапывались в поле рядом с базой «Правого сектора». Рикерт также рассказал, как Лэнг избивал и топил девушку, а другой член группировки, австралиец Бенджамин Фишер делал ей уколы адреналина, чтобы она не потеряла сознание. Все это снималось на камеру.

В настоящее время Рикерт находится под стражей в городе Понтиак, штат Иллинойс, США.

Санти Пиртл на допросе также свидетельствовал против Лэнга. Он рассказал, как Лэнг пытал связанного русскоязычного мужчину в душевой кабине, требуя его пароль от учетной записи на Facebook, чтобы собрать данные об ополченцах. Избиение мужчины также фиксировалось на камеру. Кроме того, по словам Пиртла, Лэнг и Рикерт вербовали американцев в состав вооруженной группировки Task Force Pluto через Facebook.

Что касается самого Лэнга, то правоохранительные органы США подозревают его в планировании вооруженного нападения на Верховную Раду в 2017 году. В марте этого же года Лэнг был задержан во время прибытия в аэропорт Харькова. При нем нашли винтовку с глушителем и коробку с патронами. Однако наказания ему каким-то чудом удалось избежать.

Позже, он и его напарник Алекс Цвифельхофер, который также был замечен в рядах «Правого сектора», направились в Южный Судан воевать против сомалийских исламистов «Аль-Шабааб» (Harakat al-Shabaab al-Mujahideen), но на границе были арестованы кенийскими властями и депортированы в США. Тогда за риском и адреналином «солдаты удачи» решили отправиться в Венесуэлу, чтобы сражаться там против социалистического правительства. Но для реализации плана им нужны были деньги. Наемники опубликовали объявление о продаже оружия, на которое откликнулась семейная пара из Флориды. На следующий день, после встречи с продавцами, супруги были найдены мертвыми.

Спустя месяц Алекс Цвифельхофер был задержан в штате Висконсин. В настоящий момент он ожидает суда в тюрьме города Форт-Майерс, Флорида.

Крейгу Лэнгу повезло больше. По версии ФБР, Лэнг отправился в Южную Америку сражаться в рядах повстанцев, находящихся в горах Колумбии неподалеку от границы с Венесуэлой. Затем он вновь оказался на Украине, где даже успел обзавестись семьей.

Помимо совершенных преступлений на Донбассе, Минюст США обвиняет Лэнга в убийстве супружеской пары во Флориде. Сам американец отвергает эти обвинения.



Тем не менее, в конце августа 2019 года Федеральная прокуратура во Флориде направила запрос об экстрадиции Лэнга с территории Украины. А уже в сентябре 2019-го в городском суде Винницы прокурор ходатайствовал об аресте Крэйга Лэнга для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США, но суд поместил американца под домашний арест. По словам его адвоката, Дмитрия Моргуна, в случае экстрадиции на родину, Лэнга ожидает смертная казнь. Если украинский суд примет решение о его депортации в США, адвокат намерен опротестовать его в Европейском суде по правам человека.

В поле зрения правохранительных органов США также попал бывший военный медик Дэвид Плэстер. В 2011 году Плэстер переехал на Украину. Воевал на Донбассе, помогал украинским военным едой, медикаментами и учил их английскому. Плэстер так проникся Украиной, что решил остаться навсегда. Сейчас Дэвид работает инструктором тактической медицины в Нацгвардии. В свободное от войны время он президент волонтерского проекта «Борщага без быдла» и руководитель бесплатных курсов английского языка в «Teens Free English Speaking Club-борщага» в Киеве.

Еще одним участником боевых действий на Донбассе стал Далтон Кеннеди. О нем известно немного: активно придерживается неонацистских взглядов, проходил службу в учебном корпусе офицеров младшего резерва Центральной средней школы Харнетта в Бенсоне, штат Северная Каролина, но прослужил там менее двух месяцев и уже в 2016 году отправился воевать в Украину. На тот момент парню едва исполнилось 20 лет. Однако об этом факте в своей биографии молодой человек всячески замалчивал. По версии ФБР. Кеннеди вместе с Лэнгом планировал вооруженное нападение на Верховную Раду Украины в 2017 году.

Еще одним подозреваемым является Брайан Бойэнджер, бывший снайпер в 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США в Ираке. В интервью американскому изданию The Columbian Бойэнджер сказал, что провел несколько месяцев с Лэнгом на передовой линии в Украине: «Он вел себя как дисциплинированный и профессиональный солдат. То, в чем его обвиняют, стало для меня неожиданностью».

Завершает список подозреваемых Дэвид Клеман, 1997 года рождения. По информации ФБР, Клеман проживает в Гейнвиле, штат Джорджия. Эта вся доступная информация о нем.

Само по себе участие американских граждан в конфликтах за рубежом в США не запрещено. Однако согласно Разделу 18 Кодекса США, §244 о военных преступлениях, если гражданин, независимо от его местонахождения, в США или за их пределами, совершает преступление, то он подлежит наказанию штрафом, лишением свободы (пожизненным или на определенный срок), а если это правонарушение повлекло смерть потерпевшего – смертным наказанием.

Вот так интересы свои отстаивают США – преступник должен быть арестован, либо же, согласно суду, казнен. Заметьте, о Донбассе говорится просто и ничего в общем. Хотя он убивал мирных граждан Донбасса вместе с «воинами-освободителями», – пишет Журавко.