23.10.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Украина
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Опубликованы шокирующие фото украинских солдат, вернувшихся с Донбасса


Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал снимки покалеченных украинских солдат, получивших ранения в ходе участия в карательной операции против республик Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению политика, фотографии являются наглядным предостережением всем «диванным бойцам», требующих от властей Украины отказаться от любых компромиссов с ЛДНР и продолжать «войну до победного конца».

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«Предлагаю всем кастрюлеголовым которые выходят на «Марши за продолжение войны» смотреть на эти фотографии.  Ведь последствия войны выглядят именно так. Интересно бы было у них спросить – вы еще войны хотите?  Ведь «Слава Украине» выглядит именно так!» – комментирует Журавко.

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