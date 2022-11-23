Опустевшие после эвакуации города Украины займут русские ДРГ – Карасев

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Украинские власти должны быть меньше всего заинтересованы в эвакуации мирного населения, поскольку пропадает смысл оборонять города без людей.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё больше заговорили об эвакуации городов, территорий. Есть уже данные ВОЗ, что около двух миллионов украинцев из-за холода и отсутствия электроэнергии должны будут уехать. А уехать куда? В ту же Европу! Возникает новый вопрос как ответвление от предыдущего: а что же ЕС? Ведь заговорила Стефанишина [вице-премьер Украины], что всё нормально, мы идём в Европу, несмотря на войну. Но сегодня резко и однозначно представитель Португалии сказал, что никаких новых членов не будет. То есть Европа нам поможет, Европа нас примет?» – спросил ведущий.

«Военную, финансовую помощь они дают, но она не безграничная. Где нас расселить? Все программы на приём беженцев были рассчитаны на полгода, они не были рассчитаны на длинную войну по европейским меркам. По нынешним меркам эта война явно не короткая, она затягивается. Есть у них свои проблемы. Поэтому все эти разговоры по поводу эвакуации – это же не так просто. Как эвакуировать три миллиона или четыре миллиона человек? Это же несерьёзно. Это рекомендации, пожелания уехать в село кому-то, предупредить», – объяснил политолог.

Вместе с тем он порекомендовал властям не спешить с такими резкими заявлениями.

«Я бы на месте властей, особенно коммунальных, а это они, прежде всего, разгоняют эту историю, не предупреждал, а работал бы на упреждение и не допускал бы мысли, что надо население эвакуировать. Тут же Зеленский говорил о том, что – хорошо, можно эвакуировать, а пустые города останутся. Засылай, пожалуйста, ДРГ в пустой город, вражеские ДРГ разные. Пустые города, для кого они останутся? Правильно сказал – если не будет людей, зачем эти территории?» – заключил Карасёв.