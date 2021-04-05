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05.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Опустошим Крым и заселим галичанами – Корчинский

Новости Украины

Крым станет безлюдной территорией, его нужно завоевать, а потом заселить выходцами с Западной Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший лидер УНА-УНСО, объявленый Россией в розыск боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский уверен, что захват полуострова будет легкой задачей для Украины.

«Безусловно, Крым не может существовать без Украины, без украинской воды и Крым – это очень уязвимая территория в военном смысле. Вне сомнения, он будет безлюдным уже в ближайшее время, когда ситуация в целом обострится. Крым всегда брали очень легко, Крым всегда капитулировал. Немцы его взяли вообще, чуть ли не без единой единицы бронетехники.

Потом его так же, без слишком больших потерь, отбили. Крымская война уже все показала. То есть Крым таки реально будет безлюдным, нам нужно будет все равно заменять там популяцию, потому что вся эта вата должна уехать в Сибирь, а Крым нужно заселять галичанами», – заявил Корчинский.

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