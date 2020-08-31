Опустятся ниже оппозиции: киевский эксперт отвёл Зе-команде полгода

31.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на все заверения Владимира Зеленского и его команды, раскол в партии «Слуга народа» уже стал очевидным – они не способны принять ни одного скандального законопроекта без заключения союза с другими фракциями.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раскол внутри команды – что бы власть нам ни говорила, но мы же видим, как голосует «группа Богдана», условно говоря, условные соросята, или группа «Приват». Мы видим, что большинство самых сложных решений, которые принимал парламент этой весной и летом, принимались только благодаря ситуативным коалициям – то ли с депутатскими группами, то ли с депутатскими фракциями.

Мы проводили аналитику – 82% из 35 наиболее важных решений принято только благодаря коалициям. Без них эти голосования были бы невозможны. Более того, наличие самих этих коалиций стимулирует депутатов голосовать, потому что если бы депутаты внутри «Слуги народа» знали, что вопрос непроходной, ещё бы часть не проголосовала. То есть, работает такой психологический мотиватор», – отметил Бортник.

Также он подчеркнул, что рейтинги украинского президента и его партии стремительно падают, и к весне следующего года станут ниже, чем у оппозиции.

«Власть будет всё больше и больше терять поддержку, и эти два крыла, левое и правое, оппозиция и парламентское – мы видим, что новые непарламентские проекты пока очень тяжело рождаются, а без поддержки региональных элит они и не появятся.

Так вот, левое и правое крыло оппозиции будет раздавливать рейтинги Зеленского и «Слуги народа. Рейтинг продолжит падать, и партия власти, с партией безусловного лидера общественного мнения, всё больше и больше будет превращаться в техническую партию власти.

И уже, скорее всего, к весне следующего года, рейтинги «Слуги народа» сравнятся или даже начнут проигрывать рейтингам 1-2 ключевых оппозиционных партий», – резюмировал эксперт.