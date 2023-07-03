«Опять двойка»: Не все одесситы хотят в ЕС и НАТО

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И вновь Одесса оказалась в аутсайдерах по части украинского патриотизма. Несмотря даже на то, что для картинки она искусственно наводнена «професійними одесьцями», создающими впечатление «українського міста».

Очередная шумиха вокруг города поднялась после свежего «исследования», проведенного социологической группой «Рейтинг» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Речь идет о мероприятии «Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института». Людям задавали два вопроса.

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Первый. Членом какого международного экономического союза Украине следовало бы стать, если выбирать только один вариант? Второй же звучал так: «Если бы сегодня состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, как бы вы проголосовали?».

И в обоих опросах Одесса показала себя хуже некуда — хуже остальных оккупированных Украиной городов, несмотря даже на явную заангажированность «опроса».

В целом картина выглядит следующим образом. Часть одесситов и сегодня выступает за Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Естественно, в связке с другими русскокультурными городами. В Запорожье за Таможенный союз выступают 4% респондентов, в Днепропетровске и Харькове 6%, в Николаеве 7%, а в Одессе и вовсе 9%. Однозначно же за ЕС традиционно ратуют Тернополь, Львов, Ровно и Луцк.

С НАТО получилось еще веселее. Одесса оказалась лидером в числе тех, кто выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. Это даже по итогам лже-исследования – 18% опрошенных. За Одессой также традиционно идут Харьков (против 16%), Днепр (11%), Запорожье (10%), Николаев (8%). И также традиционно почти безоговорочно за НАТО Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь.

Да, для непосвященного наблюдателя эти псевдо-цифры могут показаться ничтожно скромными, однако на самом деле вообще удивительно, как даже 18% людей не побоялись открыто высказать свою позицию (и каковы вообще были бы реальные результаты исследования, если бы горожане не опасались расправы). Также не перестают терзать смутные сомнения о точности опросов — сами одесситы считают их показатели неверными, то есть результат «за НАТО» завышен, а «против» занижен.

Однако и такое минимальное геройство в «демократической державе» тут же аукнулось одесситам заголовками про «осэрэдок сэпаратызму», «адептов Рашки» и «анклавы предателей».

Что ж, не впервой. Поэтому-то Одессу и продолжают «наказывать за двойки», в частности запредельной по своей жестокости могилизацией. И то ли еще будет…