Опять и снова: Лукашенко заявил, что Белоруссия обойдётся без российской нефти

09.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказался от закупок нефти в России.

Об этом он сказал сегодня в Минске на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», – заявил Лукашенко.

Он обвинил Россию и в том, что она не продает Белоруссии газ по своим внутренним ценам.

«Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Беларуси. Но «Газпром» сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально. Мы договорились на сегодняшний день, что эти два месяца, пока мы не договоримся, будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомню: когда мы в 2011 году шли на продажу «Белтрансгаза», была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл – я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», – потребовал Лукашенко.

Он также поставил себе в заслугу то, что до сих пор добивался от России льготных цен на энергоносители.

«Некоторые наши свядомые проснулись и закричали: надо нам было еще тогда 20 лет назад пойти на мировые цены. Если бы мы это сделали, мы бы здесь не находились. Россия это не просто дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. И самое главное сырья – море. Это наш общий рынок был. Все общее мы перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. Что может случиться – посмотрите на соседнюю Украину», – хитрит «Батька».

При этом он заверил собравшихся в том, что отказ от российских энергоносителей не фатален для белорусской экономики.

«Нет катастрофы, если мы не договоримся. Ну живем же эти дни. И жить будем. Будем жить не хуже, чем в 19-м году. Ну очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем», – бодрится Лукашенко.