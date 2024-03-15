«Опять Искандеры по Одессе!» – нацисты оплакивают занятый дядьками детский лагерь

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В результате ракетного удара по Одессе утром 15 марта «погибли 16 человек, а 53 ранены». И это только по предварительным данным.

Украинская сторона настаивает на прилете двух «искандеров».

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Удары пришлись по району «Дача Ковалевского», бывшей рекреационной зоне с массой заброшенных санаториев, но с действующим жилым сектором.

«Спасатели сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель», — сообщили в одесской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что восемь раненых — тоже спасатели. Что ударом повреждены десять частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля.

В данный момент пожар еще не потушен, а также идет разбор завалов.

Естественно, украинская пропаганда, превращающая каждую подобную ситуацию в «очередную Бучу», опять кричит о жертвах среди мирного населения и людей самых гуманных профессий — среди погибших есть медик, приехавший на вызов. Дескать, проклятые орки вновь ударили по гражданским…

Но вернемся в начало текста — я недаром упомянул о том, что район, пострадавший от атаки, курортный. «Наследие проклятого совка» в виде пионерлагерей и санаториев там и правда разрушено и распродано, но!..

Цинизм ситуации заключается в том, что в пострадавшем районе находится единственный современный благоустроенный детский лагерь «Виктория» — несколько корпусов с огромной территорией. В 2017 году в нем случился пожар, в результате которого погибли дети. По сей день городская власть судится с виновниками трагедии, изображая из себя героев, однако из-за судебных тяжб для самих детей лагерь закрыт, что не мешает размещать в нем… бинго! — военный контингент.

Собственно, в апреле минувшего года именно по этой причине лагерь уже переживал атаку «шахедов», но мирняк тогда не пострадал. Только жизнь нацистов ничему не научила, и «искандер» уже доделал свое дело.

И второй момент. Так как «все лучшее детям», лагерь использовался и для сходок т. н. важняков, то есть полицейского и военного начальства. Как результат, сообщается о гибели находившихся в «Виктории» командира батальона «Цунами» (карательный штурмовой полк), экс заместителя одесской областной полиции Александра Гостищева, и бывшего заместителя мэра Сергея Тетюхина, добровольно мобилизовавшегося в армию осенью, как нетрудно догадаться, не рядовым. По видимому, доигрались в «Зарницу».

И, как уже было отмечено, украинская сторона настаивает на «подлом повторном ракетном ударе РФ» именно по прибывшим на вызов медикам и пожарным. Но только глухой из каждого района города не слышал, как утром палила ПВО. Так что гибель мирных людей, скорее всего, ее «заслуга». Хотя подробности в таких случаях всплывают со временем. Воронки от прилета по частному сектору пропагандисты, во всяком случае, не показывали, а ведь они делают так всегда — раньше, чем сообщают о количестве трупов. В общем, есть над чем подумать.

В Одессе же вновь объявлен траур. Непонятно, зачем его вообще отменять… когда по детским лагерям гнездятся такие «достойные люди» и контингент ВСУ.