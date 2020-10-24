Опять многовекторность? – Лукашенко полчаса говорил с Помпео по телефону

24.10.2020, Москва, Елена Острякова

Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Об этом сообщает телеграм-канал белорусского президента «Пул Первого», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разговор длился полчаса. Обсудили ситуацию в мире. Говорили о внутриполитической обстановке в Белоруссии и в США.

«Лукашенко рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси. Также президент подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ – по защите общего пространства – в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран – Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать. Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться», – сообщает «Пул Первого».

Лукашенко пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу.

На новость отреагировал российский телеведущий Владимир Соловьев. «Опять игры в многовекторность? Да и Помпео звонил частному лицу Лукашенко или президенту, новый срок которого США не признает?» – комментирует Соловьев в своем телеграм-канале.

Белорусский оппозиционный обозреватель Петр Кузнецов считает, что «это событие полностью подтверждает версию о том, что маневры в виде визитов в СИЗО, начаты как сигнал России».

«Сегодняшний созвон и то, что Лукашенко впервые за последние месяцы «взял трубку» – вот это вот прямое следствие визита Нарышкина и есть. Поддержки и помощи на Западе Лукашенко вряд ли найдёт, как бы ни старался. А вот то, что он изо всех сил старается «кинуть» Путина, очень даже может вылезти ему боком. Для протестующих это хороший знак. Всегда хорошо, когда противник крутится, «как уж на сковородке», – написал Кузнецов.

Российский телеведущий Андрей Медведев считает, что истинные намерения Лукашенко станут известны уже в ближайшее время:

«Помпео позвонил в Минск. Интересно, а что не Тихановской? Вероятно, как люди прагматичные, представители американской элиты, общаются с теми, кого считают реальной властью.

То есть, для продолжения Большой игры против России надо работать с реальными акторами. Тихановская в этом смысле дутая фигура.

А вот Лукашенко с его умением в многовекторность, вполне вариант. Так что сейчас снова ксендзы начнут охмурять Козлевича…

Но тут все зависит от того, что решит белорусский президент. Если снова играть в распасы Восток-Запад, то ничего хорошего не ждет Белоруссию, Александра Григорьевича, и Россию тоже.

Если же слова про то, что Россия главный союзник Белоруссии – это не стартовая площадка для торга, а новая идеология и вектор движения, то это серьезно меняет расстановку сил на западном направлении для Москвы.

И понятно всё будет по уже следующим шагам Минска. Два-три решения станут четким маркером. Кто кому друг», – прогнозирует Медведев.