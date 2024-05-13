«Опять обманули и заставили воевать» – Лавров о Стамбуле

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что Россия была готова подписать в Стамбуле весной 2022 года невыгодный для себя договор с Украиной.

Об этом он заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в Стамбуле действительно были в шаге от того, чтобы парафировать вводный документ, подписать – и тем самым закончить СВО, как сейчас признают спонсоры Украины, на очень выгодных для нее условиях. Наши политологи тоже об этом говорят. Я с этим согласен.

Теперь уже понятно, что тот случай был последним разом, когда российское руководство решило, вопреки многочисленным предыдущим обманам со стороны Запада, поверить и проявить добрую волю. Опять обманули и заставили воевать», – сказал Лавров.