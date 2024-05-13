«Опять обманули и заставили воевать» – Лавров о Стамбуле

Елена Острякова.  
13.05.2024 20:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 903
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что Россия была готова подписать в Стамбуле весной 2022 года невыгодный для себя договор с Украиной.

Об этом он заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что Россия была готова подписать...

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«Мы в Стамбуле действительно были в шаге от того, чтобы парафировать вводный документ, подписать – и тем самым закончить СВО, как сейчас признают спонсоры Украины, на очень выгодных для нее условиях. Наши политологи тоже об этом говорят. Я с этим согласен.

Теперь уже понятно, что тот случай был последним разом, когда российское руководство решило, вопреки многочисленным предыдущим обманам со стороны Запада, поверить и проявить добрую волю. Опять обманули и заставили воевать», – сказал Лавров.

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