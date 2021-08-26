Опять «виновата» Россия? Почему Запад давит на Грузию

26.08.2021 09:19 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Коллективный Запад продолжает выкручивать руки правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», демонстрируя при этом все новые и новые рычаги давления.

На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посещая форум «Крымская платформа» в Киеве, встретился в неформальной обстановке с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров последний довольно открыто посетовал, что грузинскому истеблишменту пришло время продемонстрировать свою настоящую приверженность договоренностям с Европейским союзом.

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«Я подчеркнул в разговоре с премьер-министром Гарибашвили, что реформы теперь необходимы как никогда. Приближается крайний срок выделения макрофинансовой помощи, и пришло время для правительства Грузии продемонстрировать свою приверженность соглашениям и, в частности, программе реформ», – заявил Мишель.

Мишель и Гарибашвили во время встречи в Киеве.

Ну тут, как говорится, маразм крепчал… То есть западные чиновники безустанно прилагают все усилия, чтобы навязать грузинскому правительству ту «правду», которая, в первую очередь, выгодна исключительно им. Даже мало-мальски образованному человеку понятно, что сегодня европейские политиканы позволяют своим верным вассалам в лице оппозиционного «Единого национального движения» все, а вот правящей партии «Грузинская мечта» – ничего!

Парадокс ситуации заключается в том, что трубя на весь мир о принципах этакой «демократии», которой и в помине-то нет, Шарль Мишель отдает приказы на молниеносное выполнение важнейших государственных решений в «суверенной» и «независимой» Грузии.

Если перевести все это на общедоступный человеческий язык, то получается следующее: «Если вы не будете выполнять наши директивы, то лишитесь наших финансовых подачек». Очевидно, такого рода шантаж является прямым атрибутом «европейских ценностей».

Позиция главы грузинского кабмина довольно-таки взвешенная. Гарибашвили в очередной раз напомнил еврохозяину, что правящая партия не отказывается от проведения ряда реформ в стране.

«Я еще раз заверил президента Европейского совета в том, что Грузия по-прежнему привержена повестке дня реформ, прописанных в соглашении от 19 апреля. Значительная часть этих реформ уже задействована, и мы готовы работать над оставшимися важными реформами», – заявил Гарибашвили.

Понятно, что «Грузинская мечта», в первую очередь, спасает собственную шкуру. В правящей партии прекрасно понимают, что, уступив Евросовету по вопросу примирения с оппозицией, они дают некие шансы на возвращение их непримиримых врагов в лице «ЕНД» во власть. Так что навязать правящей «Грузинской мечте» идею о возвращении в соглашение Мишеля не удалось.

Шарль Мишель.

«Встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля не означает, что соглашение от 19 апреля остается в силе. На встрече обсуждались вопросы, которые были озвучены для медиа. Говорили о реформах, предусмотренных в повестке дня, которую мы согласовываем с учетом повестки дня ассоциации с Евросоюзом. Возврат к соглашению не рассматривается», – сказал глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

Пока правящая партия и еврочиновники бряцают языками, представители оппозиционного спектра уверенно трубят о своей безоговорочной победе на предстоящих выборах в Грузии. (Напомним читателю, что 2 октября текущего года в республике состоятся выборы в органы местного самоуправления.)

«Единое национальное движение уверено в своей победе. Партия готова войти в каждое село, каждый город, и мы уже ведем активную кампанию», – заявил глава партии «ЕНД» Ника Мелия.

Никак Мелия.

Войти-то в каждое село у Ники Мелия, разумеется, получится, а вот выйти, к сожалению, нет. За 9 лет кровавой диктатуры верный адъютант безбашенного Мишико Саакашвили со своей кликой успели довести страну до ручки. Массовые задержания, расстрелы средь бела дня, рэкет бизнеса, пытки и убийства заключенных, органы которых после пересылали за границу.

Сегодня над всей территорией Грузии вновь свисает очередная угроза, которая исходит с Запада. Политиканы всех рангов и мастей предпринимают все меры для того, чтобы вернуть своих верных сукиных сынов в лице оппозиционного «ЕНД» во главе с Мишико Саакашвили во власть.

А делается все это для того, чтобы у руля грузинского государства находились лица, которые готовы безоговорочно развязать какую-нибудь очередную провокацию или военную авантюру против соседнего государства, дабы втянуть в это дело и Россию. Разумеется, делается ставка не на власть, а на оппозицию, поскольку первая придерживается прагматичного и добрососедского отношения с РФ.

Подводя итог, хотелось бы добавить, что до выборов в органы местного самоуправления в Грузии остается чуть более месяца. Очень хочется надеяться, что грузинский избиратель, делая в этот день свой выбор, хотя бы на минуту призадумается о том, с каким соседом ему жилось лучше – с историческим, христианским, дружественным, то есть – северным или подлым – западным.