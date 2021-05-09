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09.05.2021, Ужгород, Тарас Стрельцов
 
Д.Б., Дзен, Закарпатье, Украина
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Опять «виновата» Россия – в Ужгороде задержали нациков, призывавших к преследованиям венгров

Новости УкраиныСотрудники СБУ в Закарпатской области задержали троих человек, которые распространяли листовки с призывом начать...

Сотрудники СБУ в Закарпатской области задержали троих человек, которые распространяли листовки с призывом начать преследования венгров.

Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мядьяров на ножи! Прочь с украинской земли! Даём вам одну неделю и начинаем травить как крыс» Слава нации! Смерть врагам», – написано в листовке.

Примечательно, что заканчивается текст листовки стандартным нацистским лозунгом. Тем не менее, украинские правоохранители обвинили в произошедшем «агентов Кремля» – видимо, из-за того, что задержанные были родом с Востока Украины.

«Ими оказались три человека, двое из которых – переселенцы из Луганска. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $500.

Фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в городе Берегово Закарпатской области. Чтобы придать «особую окраску» этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников», – говорится в сообщении.


В СБУ уверяют, что в результате обысков у задержанных изъяли «российскую символику», а также «другие вещественные доказательства противоправной деятельности». Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

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