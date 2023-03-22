Опять «встретят с цветами»? – Сальдо уверяет, что жители Херсона ждут Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие жители города Херсона, которые до начала СВО не имели определённой политической позиции, сейчас насмотрелись на творимый киевским режимом беспредел и якобы начали ждать прихода России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Город Херсон ждёт освободителей?» – поинтересовался Соловьёв.

«Нет худа без добра. Сейчас те херсонцы, которые остались и были не наши, ждуны, уже сейчас ждут нас. Потому что они имели возможность сравнить как было, и как стало», – заверил Сальдо.

Он подчеркнул, что, помимо всего прочего, жители Херсона отворачиваются от киевского режима из-за тотальной мобилизации – людей не прекращают хватать на улицах и гнать на фронт.

«Гоняются за людьми, но наши люди тоже умеют прятаться, ребята находят возможность. Но если бы всех подгребли, было бы плохо. Но они нам ещё ответят за тех, кого загребли. Гоняются за людьми. Это делают как раз те люди, которых как раз в нацистское время называли «полицаями». Родины у них нет, есть только негативное отношение ко всему. Они приезжают в Херсон, и начинают гоняться», – подытожил чиновник.

Напомним, что, по словам очевидцев, Херсон из всех новых территорий России демонстрировал наиболее распространенные проукраинские настроения местного населения. Отчасти это объясняется историей – после Великой Отечественной войны сюда переселялось большое число жителей Западной Украины. Всё это сказалось на политических взглядах потомков.