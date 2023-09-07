«Опять высокая заразность» – в Москве обещают новую вспышку коронавируса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В октябре страны Северного полушария, в том числе Россию, может охватить новая серьёзная вспышка коронавируса.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил иммунолог Николай Крючков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Почему снова всплыла тема ковида? Или она никуда не исчезала, а просто СВО затмило эту тему?», – спросил ведущий.

«Речь идёт об объективных моментах, потому что за последний год резко острота проблемы снизилась, и фактически пандемия перешла из острой фазы в подострую. Периодически возникают всполохи, вспышки заболеваемости. То, что мы видим сейчас в мире – это заметная вспышка, но она очень сильно не дотягивает по всем параметрам до крупных волн, которые мы чуть ранее видели», – ответил Крючков.

Он подчеркнул, что в России новая серьёзная вспышка коронавируса может начаться в октябре.

«Другое дело, надо понимать, что если мы говорим о странах Северного полушария, к которым и Россия относится, то в этих странах с учётом сезонной компоненты – обострение происходит позже, в зависимости от климатического пояса, начиная с октября месяца. В некоторых странах чуть позже, в некоторых раньше. Сейчас то, что мы видим в этих странах – это следствие низкого уровня коллективного иммунитета, и с другой стороны – распространение новых подлиний. Большей патогенностью и летальностью они не отличаются, но опять имеют высокую заразность», – подытожил эксперт.