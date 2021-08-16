Опыт Афганистана подсказывает, как будут метаться по Борисполю пособники проамериканского киевского режима – политолог

16.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия аккуратно душит американский режим и перехватывает инициативу, чтобы мир не ввергнулся в хаос после крушения США, слабость которых с последними событиями в Афганистане стала очевидна.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот быстрый уход и быстрое падение (уход американцев и падение проамериканского режима в Афганистане – ред.), конечно, не свидетельство того, что Америка куда-то денется и упадёт. Кстати говоря, мы и никуда не торопимся, нам и невыгодно, чтобы Америка быстро упала, потому что мировой хаос, который в этой ситуации настанет, он нас может засосать в эту воронку. Нам нужно аккуратненько их удушивать, и аккуратненько перехватывать инициативу, что, собственно говоря, Путин и делает», – заявил Матвейчев.

Он добавил, что, в первую очередь, на происходящее нужно обратить внимание украинцам, потому что фактически в Афганистане идёт освободительная война против проамериканского режима.

«А вот то, что здесь сейчас происходит, и эти кадры (бегство американцев и проамериканского правительства из Афганистана от талибов – ред.), я недаром сказал, что украинцам нужно обратить на это внимание. Нужно понимать, что то, что сейчас там происходит – это, прежде всего, не крестовый поход и не борьба с христианами, с крестоносцами и так далее, это национально-освободительное движение, прежде всего, для них, для самих и, прежде всего, пуштунского непосредственно народа, потому что все остальные воспринимаются как союзники. Они хотят именно своё пуштунское государство», – объяснил политолог. «Кто сейчас должен реально бояться? Это все пособники, это же американские пособники бегут, вот пособники того же бандеровского и фашистского режима хунты, которая на Украине проамериканский режим установила. Вот они так же на шасси будут прыгать и улетать вместе с американскими вертолётами, когда национально-освободительное движение Украины…», – предрекал Матвейчев.

«Талибы, что ли?» – съехидничал один из участников программы.

«Почему талибы? В каждой стране есть своё национально-освободительное движение со своими спецификами, которое будет освобождать от фашистской хунты нынешнюю Украину. Мы тоже её освобождали в 41-ом, мы талибами, что ли были?» – возразил эксперт.

При этом стоит отметить, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали отнестись к этой «трагической» ситуации со всей серьёзностью и не ругать США за их непоследовательную политику.

«Вообще-то Америка и американцы переживают сейчас страшную трагедию – вместе с той частью Афганистана, которая поверила в эту возможность. Тысячи своих погибших, двадцать лет тяжёлых усилий в попытке реализовать свой идеалистический проект», – написал у себя в «Facebook» спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он также призвал, прежде чем вопрошать, не бросят ли Украину американцы или злорадствовать, задаться вопросом, «а вы со своими всепропальщицкими воплями их сейчас не бросили?»

«Настоящие иждивенцы кричат сейчас «барин плохой», «барин непредсказуемый». Характерно, что этим страдает одновременно, и наша вата, и наша вышивата. Оставайтесь центристами, они всегда несут всю полноту отвественности сами за свою жизнь и судьбу. И ещё помогают другим», – рассуждает Арестович.