25.12.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Кавказ, Общество, Россия, Связь
Просмотров:

Опыт Кадырова внедрят по всей России

Опыт активной работы главы Чечни Рамзана Кадырова с социальными сетями признан положительным и будет распространен по всей России.

Об этом сообщает газета РБК Daily, отмечая, что недавно Кремль рекомендовал регионам назначить ответственных за интернет-коммуникации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Практика назначать ответственных за SMM не нова, такие люди работают, например, у главы Чечни Рамзана Кадырова – сейчас эта практика признана положительной и будет вводиться в разных регионах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание рассказало о запуске программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в соцсетях. Систему разработала «Медиалогия», она называется «Инцидент-менеджмент», мониторит пять основных соцсетей, осуществляет мониторинг по ключевым словам, и к 2019 году ее распространят по всей РФ.

Результаты мониторинга попадают к региональному администратору. Он, в свою очередь, решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей и кто на них должен отвечать. Несколько постов по одной теме в разных соцсетях объединяются в один кейс, который называется «инцидент». Ответ властей на один из постов по теме автоматически будет отправляться ко всем сообщениям из «инцидента».

По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, ее могут наблюдать в режиме онлайн сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть