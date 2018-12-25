Опыт Кадырова внедрят по всей России

25.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Опыт активной работы главы Чечни Рамзана Кадырова с социальными сетями признан положительным и будет распространен по всей России.

Об этом сообщает газета РБК Daily, отмечая, что недавно Кремль рекомендовал регионам назначить ответственных за интернет-коммуникации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Практика назначать ответственных за SMM не нова, такие люди работают, например, у главы Чечни Рамзана Кадырова – сейчас эта практика признана положительной и будет вводиться в разных регионах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание рассказало о запуске программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в соцсетях. Систему разработала «Медиалогия», она называется «Инцидент-менеджмент», мониторит пять основных соцсетей, осуществляет мониторинг по ключевым словам, и к 2019 году ее распространят по всей РФ.

Результаты мониторинга попадают к региональному администратору. Он, в свою очередь, решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей и кто на них должен отвечать. Несколько постов по одной теме в разных соцсетях объединяются в один кейс, который называется «инцидент». Ответ властей на один из постов по теме автоматически будет отправляться ко всем сообщениям из «инцидента».

По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, ее могут наблюдать в режиме онлайн сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.