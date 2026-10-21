«Опыт СВО активно передаётся контингентам стран ОДКБ» – генсек организации

Максим Столяров.  
21.10.2026 22:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, ОДКБ, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Контингенты стран ОДКБ изучают опыт СВО, чтобы быть в состоянии купировать любую угрозу.

Об этом на брифинге в Москве заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Контингенты стран ОДКБ изучают опыт СВО, чтобы быть в состоянии купировать любую угрозу. Об...

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«СВО и недавние события, которые происходят на Ближнем Востоке, показали, что характер войны кардинально изменился. Насколько коллективные силы быстрого развёртывания ОДКБ сегодня готовы к войне именно такого типа?», – спросила журналистка.

Генсек в ответ указал на учения коллективных сил оперативного реагирования, которые прошли на полигоне Чебаркуль в Челябинской области.

«Я сам присутствовал там, верховный главнокомандующий РФ тоже присутствовал на этих учениях. Широко были представлены возможности силовых подразделений, которые используют и дроны разного характера.

Разведывательные дроны, ударные, транспортные дроны, дроны наведения на цели. Очень активно всё это было показано. И также были показаны возможности робототехники, которые используются по разминированию.

И вообще, я третий год в ОДКБ, и первый год в качестве генерального секретаря. Я был на многих учениях, но это были серьёзные учения, где возможности силовых структур в разных направлениях, и в особенности то, что вы сказали, были показаны налицо», – подчеркнул Масадыков.

«Я думаю, всё двигается. И опыт СВО передаётся силовым специальным подразделениям и воинским контингентам стран-членов нашей организации. Я думаю, мы вполне в состоянии купировать любую угрозу, которая может возникнуть в этом направлении», – заверил генсек ОДКБ.

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