Опыт СВО перечеркнул всю боевую доктрину США и НАТО

Опыт СВО демонстрирует, что НАТОвская наступательная тактика выжженной авиацией земли перед заходом сухопутных войск более не состоятельна.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые за десятилетия и российская, и украинская авиация столкнулись с зонами мощного настоящего армейского ПВО – современног о. Не так, как практически все предыдущие войны. Пентагон бомбил арабов, Израиль бомбил арабов. А если настоящая ПВО? …Такое впечатление, что у боевых вертолётов уже нет [перспектив] в свете таких изменений на фронте. То же самое с авиацией », – сказал Ширяев.

По его словам, авиация в таких условиях способна проводить либо точечные операции, либо просто запускать планирующие бомбы, которые теперь летят на расстояние до 200 км.

«В этом смысле очень важно обратить внимание, что вся доктрина НАТО, США строится на том, что сначала идёт подавляющая авиационная операция на противника. Сначала заходит авиация, всё уничтожает, и после этого уже наземные войска могут продвигаться более или менее безопасно.

Получается, что совсем не так всё просто, как американцы рассчитывали. Поэтому это всё будет переосмысленным, с моей точкой зрения. Так же, как и роль крупных надводных кораблей», – считает эксперт.