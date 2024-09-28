«Опыт унижений», «выражение ужаса в глазах» и «боль в животе»: Der Spiegel о встрече Зеленского и Трампа

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Немецкий Der Spiegel в весьма некомплиментарных для украинского руководства выражениях комментирует, по горячим следам, встречу Зеленского с Трампом. : Пуликация на эту тему озаглавлена так: «Выражение ужаса Зеленского по поводу злой игры Трампа».

«Холодная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает, что химия между этими двумя мужчинами совсем не та. Но у украинского президента теперь есть опыт унижений. Можно было буквально увидеть боль в животе Владимира Зеленского, когда он стоял перед камерами рядом с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в пятницу», – говорится в публикации.

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«Трамп утверждал, совершенно не считаясь с реальностью, что российский правитель Владимир Путин хочет «заключить честную сделку» и прекратить конфликт с Украиной. На другую камеру Трамп сказал, что у него «очень хорошие отношения» с Путиным. Украинский президент изо всех сил старался держать под контролем черты своего лица и пытался казаться расслабленным: «Я надеюсь, что у нас будут лучшие отношения (друг с другом)», — сказал он. Удивленный Трамп ответил: «Для танго нужны двое».

Как пишет издание, эти слова Трампа, обращенные к украинскому визави, «прозвучали как обвинение, как будто украинское руководство не приложило достаточно усилий для поддержания хороших отношений с ним, Дональдом Трампом, и его лагерем».

Авторы публикации в немецком издании берут на себя роль адвокатов Украины, утверждая, что «именно этим Зеленский и его команда, судя по всему, и занимались с большим рвением. Говорят, что украинцы работали неделями и месяцами, вплоть до самоотречения, ради конструктивного обмена мнениями с кандидатом в президенты от Республиканской партии».

Издание цитирует известного западного журналиста Саймона Шустера,по словам которого, в окружении Зеленского «есть определенная надежда на Трампа». Президентство Трампа, по их мнению, будет связано с большими рисками для Киева, но, возможно, и с большими возможностями.

Однако после уходящей недели оптимисты в команде Зеленского разочаруются в Трампе, считает издание.

«То, что Трамп совершенно неправильно истолковал намерения Путина, не сулит ничего хорошего. Напряженное и неловкое совместное выступление с Зеленским, в свою очередь, показало, что между этими двумя мужчинами нет никакой химии. Да и как это возможно?», – говорится в статье.

Der Spiegel перечисляет этапы долгого пути, который привел Зеленского на встречу с Трампом. Сначала Трамп долго уклонялся от ответа и не соглашался на встречу с украинским президентом. Очевидно, его раздражало, что в начале недели Зеленский в присутствии губернатор-демократ посетил оружейный завод в штате Пенсильвания, где он участвует в выборах.

Словно в наказание, Трамп опубликовал личное письмо Зеленского с просьбой к нему, что стало верхом унижения для украинского президента. В конце концов, он все же пригласил украинца в свою башню Trump Tower в Нью-Йорке. Очевидно, что Трамп также хочет держать задние двери своего небоскреба открытыми, не больше и не меньше.

«Зеленский научился перепрыгивать через свою тень и проглатывать унижения. У него нет другого выбора. Украинскому президенту часто приходится делать хорошее лицо ради выживания своей страны. Зеленский вряд ли сможет сказать своим солдатам, что они не получат больше боеприпасов, потому что он постеснялся пожать руку сложному партнеру по диалогу», – отмечает автор публикации.

Президент Джо Байден не дал украинцам желаемого разрешения на атаку военных объектов в глубине России с помощью американского оружия. «План победы» Зеленского, представляющий собой пакет мер по укреплению страны был воспринят Белым домом с осторожностью. Еще до встречи Зеленского с Байденом западные дипломаты заявили, что план их «не впечатлил», напомнил Der Spiegel.

Однако, разгром от Трампа, безусловно, стал худшим моментом поездки Зеленского в Соединенные Штаты, считает немецкий журнал.