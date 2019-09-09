Опытная Юля затаилась и готовится пригреть на груди всех Зе-обиженных

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко тяжело переживает сокрушительное поражение на президентских выборах, однако, как опытный политик, будет ждать и «аккумулировать интересы и пристрастия тех, кого обидел победитель».

Об этом в эфире киевского YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не видел физически Юлию Владимировну очень давно, не общался с ней, поэтому не могу слишком ответственно и достоверно судить о том, что с ней происходит, но то, что я наблюдаю по телевизору, в интернете и так далее, говорит о том, что она преодолевает тяжёлый психологический кризис, связанный с тем, что ещё год назад она считала себя уже состоявшимся президентом, и Зеленский у неё просто из горла вынул этот пост, а она уже вела себя так, как будто президентские выборы уже свершились.

Поэтому я вижу в ней определённые признаки смирения с одной стороны и раздражения против себя – с другой.

Но Юлия Владимировна – человек очень умный и отнюдь не лишённый аналитических способностей, поэтому её поведение исходит из анализа исторического опыта, как говорят в некоторых приморских городах, вам не нравится местная погода, ну ничего, подождите пятнадцать минут», – рассказал эксперт.

«Украина доказывает, что, если ты тяжелейшим образом проиграл, если ты будешь вести себя мудро, не лезть на рожон, аккумулировать интересы, предпочтения, страсти и пристрастия тех людей, которых обидел победитель, то очень скоро в твоём лагере окажутся многие сторонники победителя, и ты сможешь взять реванш.

После этого не нужно бежать впереди паровоза, слишком быстро действовать, и мне кажется, Юлия Владимировна сейчас исходит из этого понимания», – добавил Белковский.