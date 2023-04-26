Опытные бойцы не могли поверить в такие зверства ВСУ, – участник СВО

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Солдаты ВСУ сегодня являются прямыми наследниками нацистских коллаборационистов из ОУН-УПА, используя их худшие практики.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал путешественник и военкор, отслуживший по контракту в зоне СВО, Григорий Кубатьян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грузовик с бойцами случайно заехал на вражеские позиции. Ну, легко в темноте с выключенным светом, в незнакомой местности, заехать не туда. Их всех там постреляли, они все погибли. И их тела развесили на деревьях противники наши. И ребята мои – люди, тоже видевшие жизнь, бойцы, воевавшие. Они не мягкие какие-то офисные люди, а серьезные воины… Говорят: «Ну это не могли украинцы сделать, украинцы же такие же, как мы. Это, наверное, какие-то наемники, может, африканцы это сделали, люди совсем иной культуры. Не могут украинцы, которых мы знаем, которые нам родственники, не могут они так поступать с людьми». Но, если вспомнить Великую Отечественную, как поступали бандеровцы с русскими, с бойцами Красной армии – это то же самое. То есть, на самом деле, эта жестокость была изначально, но мы просто отвыкли от нее, и нас она пугает, мы поверить не можем, что такое может быть», – заявил Кубатьян.