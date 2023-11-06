Опытных младших командиров не осталось, Авдеевку сдадим за неделю – Мосийчук

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Огромные потери среди сержантского и младшего офицерского состава привели к тому, что полевыми командирами ВСУ приходится назначать зелёных новичков, совершенно не умеющих воевать.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик, в прошлом участник так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери среди младшего офицерского и командного состава. И потому у нас на должности сержантов и младших офицеров назначают людей, которые вообще понятия не имеют о войне, о тактике. А эти бойцы ведут людей, они на поле боя. Этих вот [командиров] нет, они там, за 50-100 километров, в штабах над картами. А эти пацанята или мужики с села, которых сделали сержантами или поставили на должность младшего лейтенанта, они ведут. Но они не понимают. И у нас под Авдеевкой были случаи между своими, совсем недавно. Это тоже надо признать», – отметил Мосийчук.

Он подчеркнул, что Россия быстро учится и приспосабливается к новым условиям, в отличие от бандеровцев.

«Нам марафон рассказывает, что там «дурные орки», что там всё плохо. Только снаряды у них есть, в отличие от нас, производство дронов они запустили. Надо прекратить врать собственному народу, что мы воюем с неподготовленной армией. После первых провалов они начали запускать ВПК, насыщают оружием. Они выпускают методички. Где наши методички ведения боя для младшего офицерского состава? Русские их печатают пачками. Они трансформируются. А у нас трансформации я не вижу. Мы теряем. Мы бежим над пропастью, близки к тупику как никогда. По той же Авдеевке, с нескольких источников, я понимаю, что 7-10 дней. И то благодаря героизму, и сколько погибнет, неизвестно», – подытожил нацист.