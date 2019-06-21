Оракул Гордон отмерил Путину последний год на свободе

21.06.2019, Киев, Игорь Петров

С самого начал было ясно, что малазийский «Боинг» сбила Россия, и объявленные недавно итоги расследования это подтвердили.

Об этом на своем ютуб-канале с уверенностью заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в Нидерландах уже назвали фамилии минимум четырех людей виновных в том, что был сбит из установки «Бук» малазийский «Боинг». Дальше ведь ниточка потянется к Владимиру Владимировичу, ведь отвечать, во всяком случае политически, будет он и этот ответ будет скорым.

Я думаю год и обвинения в Гааге могут быть предъявлены и Путину в частности. «Бук» этот не сам пришел, его туда привезли, люди установлены.

Я уже об этом говорил год или полтора назад – у нас сегодня такой мир, что когда, если есть желание проследить за каким то человеком, вам дадут на него полное досье. Вплоть до того в какое время, какие двери в какой квартире он входит – из каких выходит. Каждый человек как на ладони! Время такое, мир изменился.

Что уж говорить о том, когда приходит установка «Бук» из Российской Федерации, и когда за ней сидят люди, и стреляют люди. Известно все. Это было известно с самого начала.

Я вам скажу больше – известны все фамилии, все командиры, полные данные. Известно даже, кто кому приказы отдавал с самого верха. Поэтому отвечать, я уверен, будут все», – не сомневается Гордон, известный тем, что десятки раз прогнозировал бойкот чемпионата мира по футболу в России.