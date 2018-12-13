«Оранжевый москаль» Окара сболтнул лишнего

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

После запуска «Северного потока-2» у Европы будет гораздо меньше интереса поддерживать украинских самостийников.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил поддерживающий киевский националистический режим российский либеральный политолог Андрей Окара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём уникальность этого проекта (Северный поток–2 – ред.): если он будет реализован, ценность украинской ГТС будет падать очень резко, критической необходимости в транзите через Украину не будет, и это значит, что у Европы, у которой ценности борются с интересами, не будет критической необходимости в существовании Украины», – заявил политолог.

«Вы только что сказали, что вся ценность Украины для Европы – это труба», – отметил ведущий Евгений Попов.

«Нет, конечно. Но на данный момент Украина представляет критическую ценность для Европы, в том числе, как транзит, особенно это важно зимой. Когда холодно, всё остальное как-то уходит на задний план.

Но если будет альтернатива, Европа будет огромными слезами плакать, страдать, проклинать российский империализм, но закроет глаза на весь остальной мир, Украину раздерибанят, и ничего от неё не останется» – объяснил Андрей Окара.