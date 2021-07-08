Орбан: «ЕС больше нуждается в Сербии, чем Сербия – в ЕС»

08.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во главе правительственной делегации прибыл в Сербию, где встретился с президентом страны Александром Вучичем.

Президент Сербии вручил орден Сербского флага первой степени члену делегации – главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич и Орбан в Белграде переговорили с глазу на глаз, а после провели пленарную встречу делегаций двух стран.

«Мы были приняты в ЕС, и были центральной страной, поэтому я понимаю Сербию и думаю, что ее следует принять в ЕС, потому что это центральная страна Западных Балкан, без вступления которой в ЕС – для других туда дороги не будет, – заявил Орбан на пресс-конференции по итогам встречи. – Сербия – ключевая страна».

Также, по мнению венгерского гостя, интерес ЕС в членстве Сербии намного больше, чем у самой Сербии в членстве в Евросоюзе. Виктор Орбан добавил, что Сербия всегда может рассчитывать на Венгрию, так же как Венгрия всегда может рассчитывать на Сербию.

«Многие говорят, что поддерживают путь Сербии в ЕС, но немногие действуют смело и открыто, и готовы терпеть критику из-за Сербии, как вы», – ответил премьер-министру Венгрии Александр Вучич.

Президент Сербии отметил, что Венгрия была 13-м, а затем 11 и 9 торговым партнером Сербии, а сегодня – пятым. Также, по его словам, в обеих странах появляется все больше и больше компаний, которые экспортируют в Венгрию и импортируют венгерские продукты.

Кроме того, Вучич отметил, что железная дорога «Белград-Нови-Сад» – часть высокоскоростной железной дороги в Будапешт, будет завершена к концу года, а работы на остальных участках от Нови-Сада до Суботицы начнутся в сентябре.

«К концу года мы полностью завершим участок от Белграда до Нови-Сада. Это самый сложный участок железной дороги из Белграда в Будапешт из-за пересечения Дуная, Чортановацкой петли, а также множества проблем прокладки путей сквозь города. Но я ожидаю, что по окончании работ я приглашу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белград, и мы вместе доберемся из Белграда в Нови-Сад на поезде со скоростью 200 километров в час».

Также Александр Вучич вручил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто орден Сербского флага первой степени за особые заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и дружеских отношений между Сербией и Венгрией. Тот, в свою очередь ответил, что подобная награда – большая честь для него.