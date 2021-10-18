Орбан и Вучич дали старт реконструкции железной дороги, соединяющей Сербию и Венгрию

18.10.2021 17:55 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приняли участие в торжественной церемонии начала реконструкции железнодорожного участка «Суботица – Хоргош – государственная граница с Венгрией – Сегед».

Работы на участке будет вести российская компания «РЖД-Интернешнл» совместно с сербской компанией «Карин Комерц».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», старт началу работ был дан в сербском Хоргоше, и, что характерно, при большом количестве жителей окрестных населенных пунктов, пожелавших стать очевидцами знаменательного события.

Помимо Александра Вучича и Виктора Орбана в мероприятии приняли участие министр строительства Сербии Томислав Момирович, премьер-министр Воеводины Игорь Мирович, председатель Скупщины Воеводины Иштван Пастор, градоначальник города Нови-Сад Милош Вучевич.

«Кто с нами, тот побеждает», так говорит венгерская пословица. И этот принцип характерен для всего, что Орбан делал и делает в отношениях с Сербией, я благодарен ему за то, что были созданы принципиально новые взаимоотношения , в которых мы – сербы, считаем, что более сильная Сербия будет означать более сильную Венгрию. И венгры, в свою очередь убеждены, что более сильная Венгрия означает более сильную Сербию. Железная дорога укрепит все связи между Сербией и Венгрией. После завершения этого проекта территория между Сегедом и Суботицей станет центром развития туризма и торговли… И я хочу сказать сербам: я слушал Орбана, людей из венгерского правительства, у которых часто было больше желания сделать что-то хорошее для Сербии на международных встречах, чем у некоторых из наших представителей. На последнем саммите в Словении и на всех предыдущих встречах они всегда и везде были с Сербией всем сердцем, точно так же, как я не уверен, что мы были с нашими венгерскими друзьями», – сказал, выступая на мероприятии, президент Сербии.

Договор о реконструкции и модернизации железной дороги от сербской Суботицы до государственной границы с Венгрией (на венгерской территории работы контролирует Будапешт) стоимостью в 10, 2 миллиарда сербских динаров был подписан 12 июня текущего года. Завершение работ ожидается в середине ноября 2022 года. Контракт предусматривает реконструкцию участка длиной 26,6 километра и электрификацию, а затем реконструкцию вокзалов на станциях Палич, Бачки Виногради и Хоргош.

Ожидается, что после реконструкции пассажирские поезда будут курсировать между Суботицей и Сегедом со скоростью 120 километров в час, поэтому поездка в этот венгерский город со всеми остановками займет всего 40 минут.