«Орбан – коррумпированный преступник» – в ФРГ требуют усилить давление на «бандитский» Будапешт

Необходимо усилить давление на венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за его позиции по поддержке Украины, дискредитирующей Венгрию как демократическую страну.

Об этом в эфире немецкого канала «ZDF» заявил глава комитета Бундестага по европейским делам, депутат «Зелёных» Антон Хофрайтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь, что он не наложит вето, но я считаю, что с этим нужно бороться гораздо жёстче. Вы должны чётко понимать, что Виктор Орбан, по сути – коррумпированный преступник. Цель его вето, прежде всего, в том, чтобы высвободить средства ЕС, а затем снова украсть их для себя и своей банды мошенников, которые де-факто сейчас управляют Венгрией. Кроме того, он также находится под определённым давлением со стороны России, потому что он полностью коррумпирован. Я считаю, что европейцам необходимо действовать против Орбана с гораздо большей жёсткостью», – призывал Хофрайтер.

Он раскритиковал политику ЕС за мягкость в отношении Венгрии, отметив, что вместо того, чтобы раздавить неугодных, Будапешту обещают 10 миллиардов за снятие вето Будапешта на дальнейшую помощь Евросоюза Киеву.

«То, что он нам нужен, это заблуждение, вы видели это и в ЕС следующего поколения, вы можете это сделать за 25 лет и оказать на него такое давление, что он в конце концов сдастся. Вы просто должны очень чётко и ясно сказать ему, какой час пробил. Между тем, люди говорят, что Венгрия больше не является демократией, которую изучают в рамках ЕС. И вы не говорите ему об этом прямо и позволяете ему проходить через это снова и снова! Только сейчас Еврокомиссия освободила 10 млрд. якобы по техническим причинам. Это всё слишком мягкое обращение, и я думаю, что ЕС всё ещё не осознал, насколько сильно он подвергается нападкам извне и изнутри», – причитал немецкий политик.