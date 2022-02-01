Орбан: Москва выдержала санкционное давление – Венгрия потеряла российский рынок

Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли Венгрии гораздо больший вред, чем России.

Об этом с премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская экономика очень хорошо выстояла в условиях санкций, которым была подвержена. Если вы посмотрите на цифры, тогда вы увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе. Россия является страной не только прежних, но и новых возможностей. О них мы вели сегодня переговоры.

Кстати, политика санкций против России нанесла Венгрии намного бОльший вред, чем России. Россия выстроила импортозамещение в таких областях, в которых мы раньше поставляли ей товары. Мы потеряли рынок. Россию заставили развиваться таким образом, что некоторые страны потеряли рынок», – сказал Орбан.