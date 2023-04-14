Орбан объявил Украину «несуществующей страной»

Олег Кравцов.  
14.04.2023 11:58
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Финансы


Война на Украине прекратится с оказанием помощи со стороны Запада киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Война на Украине прекратится с оказанием помощи со стороны Запада киевскому режиму. Об этом,...

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«Украина – экономически несуществующая страна, и вопрос заключается в том, сохраним ли мы Украину. Как только Соединенные Штаты и Европейский союз примут решение прекратить финансирование украинского государства, война закончится», – сказал политик в эфире венгерской радиостанции Kossuth.

По его словам, сегодня венгерские налогоплательщики поддерживают Украину через общий европейский бюджет.

«Поэтому плохо, что венгерское меньшинство по-прежнему подвергается притеснениям на Украине», – высказал свое недовольство глава венгерского правительства.

Он добавил, что за счет финансовой помощи Запада на Украине выплачиваются пенсии и зарплаты, осуществляется госуправление и действует система здравоохранения.

«Очевидно, что долго такая ситуация не может сохраняться», – резюмировал Орбан.

Экс-президент и бывший премьер Росси, замглавы Совбеза РФ комплиметарно отозвался об интервью венгерского лидера.

«Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», – считает Медведев.

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