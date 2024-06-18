Орбан подал пример России: Венгрия обещает украинцам ВНЖ даже с просроченными загранпаспортами

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Правительство Виктора Орбана выступило с сенсационной инициативой по Украине. Как следует из указа венгерского кабмина, граждане Украины смогут получить ВНЖ в Венгрии даже с просроченным загранпаспортом, пока в стране продолжается чрезвычайное положение из-за военных действий и даже в течение полугода после его завершения.

В то же время эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

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Впервые чрезвычайное положение в Венгрии объявили 11 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, оно с незначительными изменениями действовало до июня 2022 года.

Но в мае 2022-го венгерское правительство инициировало объявление режима чрезвычайного положения из-за войны на Украине и с тех пор его регулярно продлевали. Последний раз − в апреле этого года.

Сама же Украина прекратила выдачу загранпаспортов своим проживающим за рубежом мужчинам в возрасте 18-60 лет.

Из этого сообщения неясно, речь идет о всех гражданах Украины, где бы они не находились, и достаточно лишь обращения в венгерские диппредставительства, или только о тех украинцах, которых Венгрия приютила в качестве беженцев. А может быть, речь исключительно о гражданах Украины венгерского происхождения, проживающих в Закарпатье.

Тем не менее, такой шаг можно считать революционным. Обращает на себя внимание то, что сделано это на фоне продолжающихся в российских экспертных кругах вялотекущих споров о том, стоит ли открывать двери РФ перед многочисленной украинской вынужденной диаспорой в странах Европы.

Пока что эти споры в основном, бесплодные и не привели ни к каким реальным результатам. А большая часть украинцев может попасть в Россию исключительно через узкое бутылочное горлышко аэропрта «Шереметьево» или наземный погранпереход в Псковской области. Причем, без всяких гарантий, что обратившихся все-таки пустят в Россию.