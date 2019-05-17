Орбан подстрекал Польшу к разделу Западной Украины

17.05.2019, Киев, Владимир Гладков

В самом начале гражданской войны на Украине в 2014 году Польша отказала премьер-министру Венгрии, предложившему поделить Западную Украину, так как, в отличие от венгров, у поляков нет компактно проживающих граждан в этом регионе.

Об этом в ходе конференции рассказал украинский историк и публицист Святослав Липовецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где-то месяц назад, кажется, в «Украинской правде» было сообщение, кто-то из польских политиков заявил, что когда начался майдан или уже не майдан, а первая стадия войны украино-российской, что премьер Венгрии Виктор Орбан обратился к полякам с предложением поделить Западную Украину. То есть это было какое-то официальное интервью, и он сказал, что поляки отказались от этого категорически. То есть я понимаю, почему – когда мы говорим о какой-то территории, Львов или Ивано-Франковск, или ещё что-то, там нет поляков, ради которых можно зайти, невозможно захватить такую территорию. То есть захватить возможно, но при этом иметь какой-то конфликт и тому подобное.

Я понимаю, почему мадьяры про это могут говорить, потому что у них, действительно, есть на Украине анклавы, где компактно проживает венгерское население, и, возможно, там какие-то мысли про что-то такое есть. Потому я исключаю, я не верю, что у поляков могут быть какие-то такие планы», – сказал Липовецкий.

«Однако я считаю, что всё изменилось после Смоленской трагедии, когда президентский борт потерпел крушение, потому что, как выяснилось, это высшая прослойка польского политикума, которая была очень трезвомыслящая, которая часто позитивно относилась к Украине. Кстати, тезис тогдашнего директора Института национальной памяти Польши – он сказал, что мы должны признать, что мы не согласимся на общих героев. У Украины должны быть свои герои, у нас – свои, и это разные истории», – добавил публицист.