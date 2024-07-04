Орбан, посетив Киев по согласованию с Путиным, одержал очередную политическую победу – румынский публицист

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Приняв сменный пост председателя Европейского совета, Виктор Орбан на 860-й день военного конфликта на Украине решительно начал операцию по восстановлению мира в Европе. Под этим предлогом и с четко определенным планом, который был явно согласован с российским президентом Путиным, он поехал в Киев и провел переговоры с Зеленским. Озвучив свои предложения и добившись от Киева гарантии прав венгерского меньшинства, Орбан проявил себя как патриот и искусный дипломат.

Об этом для издания corect-news.ro. пишет известный румынский журналист, бывший сенатор Сорин Рошка Стэнеску, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виктор Орбан, которого многие его критики считают ярым антевропейцем и путинистом, предложил украинскому лидеру новую формулу, которая могла бы спровоцировать серию переговоров, которые могли бы наметить будущий мирный договор. Он предлагает не больше и не меньше, чем временное прекращение огня, согласованное обеими сторонами, политический жест, который мог бы обеспечить необходимые предпосылки для переговоров об условиях восстановления мира», – пишет румынский автор.

По его словам, исключено, что премьер-министр Венгрии, реализуя свои новые прерогативы на посту президента Европейского совета, не обсудил заранее свои намерения с Владимиром Путиным, и не получил его согласия, даже молчаливого:

«Дело в том, что его дипломатическое наступление застало врасплох крупных лидеров НАТО и ЕС. А это значит, что он не получил выгоды от предварительного соглашения в этом направлении. Однако дело в том, что формула, предложенная Виктором Орбаном, вполне разумна», – отмечает Стэнеску.

При этом, по словам румынского журналиста, глава правительства Венгрии, пригрозив своим намерением бойкотировать соглашение, которое должно было быть единогласным относительно начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и о партнёрстве с НАТО, добился от Зеленского обязательства улучшить статус венгерского меньшинства в этой стране.

«Таким образом, лидер из Будапешта действовал как способный дипломат, как настоящий патриот и как сильный и твердый политик», – указывает румынский журналист.

Автор публикации при этом ставит в укор властям Румынии то, что они так и не добились от Киева улучшения прав румынских общин на Украине и устранения законодательно закреплённой дискриминации румынского меньшинства в этой стране.

«Я думаю, рискуя выразить, возможно, напрасную надежду, что Виктор Орбан, когда вел переговоры с Зеленским, делал это не только как премьер-министр Венгрии, но и как действующий председатель Европейского совета. И, возможно, он также заручился твердыми обязательствами перед другими меньшинствами на Украине», – заключает Сорин Рошка Стэнеску.