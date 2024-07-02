Орбан приехал в Киев впервые с начала СВО. Будут говорить о мире с Россией и венграх Закарпатья

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В Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл с визитом Виктор Орбан. Это первый визит венгерского премьера на Украину с начала СВО.

Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, главная тема встречи — «возможность достижения мира».

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Накануне визита Орбана спросили, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС, чтобы прекратить войну на Украине. «Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги», — сказал Орбан.

«Орбан в Киеве. Его у нас считают пророссийским политиком, хотя, в сухом остатке, Орбан не заблокировал ни одно важное решение ЕС и НАТО в пользу Украины. Зачем тогда весь этот цирк с постоянной отдельной позицией Будапешта по любому вопросу? А это Орбан так изображает «суверенитет» и «субъектность». Причем главный зритель тут даже не РФ, а Китай, на чьи инвестиции и облизывается Будапешт», – отмечает украинский тг-канал «Дежурный».

Как сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с планами организации такой встречи, «один из последних союзников Путина в ЕС впервые приедет в Украину для переговоров с Зеленским».

Орбан будто бы привез в Киев «дорожную карту» авторства Китая и Бразилии, согласие Киева на реализацию которой даст возможность Украине и РФ при посредничестве КНР и ряда стран «глобального Юга» заключить перемирие уже до конца этого года.

Financial Times акцентирует внимание на том, что визит Орбана начался через день после того, как к Венгрии на полгода перешло председательство в Совете Евросоюза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

«Сюрпризом» для Киева называет визит Орбана и британская The Guardian. Издание отмечает, что еще за день до визита помощник Зеленского Михаил Подоляк отказался его комментировать. Но другой источник в Киеве подтвердил планы: «Орбан будет здесь завтра, если только в последнюю минуту не произойдет никаких изменений».

Один из источников The Guardian в Будапеште сообщил, что планы поездки были согласованы после длительных переговоров по вопросу прав венгероязычного меньшинства, проживающего на крайнем западе Украины, недалеко от границы двух стран.

«Предварительным условием встречи было решение вопроса о гражданских правах. В последние недели было достигнуто соглашение. Они смогут объявить об этом как об успехе», — сказал источник в Будапеште, осведомленный о подготовке к визиту.

Источники FT также подтверждают, что визит был согласован после успешных для Будапешта переговоров на саммите в Брюсселе по вопросу венгров, живущих на западе Украины.

По данным венгерских властей, в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров. Вопрос о соблюдении их прав является одной из самых громких претензий Будапешта в отношении Киева.

При этом, как напоминает Guardian, критики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса для продвижения российской точки зрения на конфликт в Украине.

Издание напоминает, что в отличие от большинства европейских стран, Венгрия неоднократно ставила под сомнение необходимость военной поддержки Украины и вместо этого призывала к прекращению огня. После победы на парламентских выборах в 2022 году Орбан даже включил Зеленского в список «оппонентов», которые якобы сговорились против него и поддержали венгерскую оппозицию.

Тем временем Будапешт поддерживал открытые каналы связи с Москвой, а министр иностранных дел Орбана Петер Сийярто совершил не менее пяти поездок в Россию с начала войны, последней из которых была поездка на экономический форум в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.

«Недавно высокопоставленный дипломат ЕС подытожил уровень беспокойства по поводу принятия Венгрией председательства , заявив: «Я принимаю таблетки, чтобы успокоиться, когда говорю об этой проблеме, потому что это становится действительно нелепым… на каждом повороте дороги вы видите, как венгры мешают Украине бороться с агрессором», – отмечается в публикации.

Теперь же, получив председательское кресло в ЕС на ближайшие полгода, венгры споро взялись за решение наболевших проблем на украинском направлении. И, судя по всему, они не только имеют план (пускай и китайского производства) но и намерены выжать из своего нынешнего положения максимум бенефитов.