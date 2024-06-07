Орбан продолжает сыпать соль на украинские раны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы считают, что вовлечение большего числа стран в войну против России увеличивает их шансы на победу. Однако для венгров крайне важно оставаться в стороне от войны, поскольку вовлечение в неё противоречит их национальным интересам. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью венгерскому консервативному изданию mandiner.hu.

Орбан отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о отправке войск на Украину приведут к опасным последствиям. Он подчеркнув необходимость предотвращения дальнейшего распространения войны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Если разразится крупная европейская война, мы все проиграем», – заявил он.

Отвечая на предложение немецкого политика, лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о создании европейского ядерного арсенала, Орбан рекомендовал прочитать книгу Клауса фон Донаньи «Национальные интересы».

«У Европы нет существенного ядерного арсенала, только американский. Если когда-нибудь произойдет ядерная война между Россией и США, полем битвы станет Европа», – объяснил он, выступая вместо этого за ядерное разоружение.

Обсуждая предстоящие выборы в Европарламент, премьер-министр Венгрии подчеркнул их значение в контексте войны и мира.

«Ключевым вопросом будет количество представителей, выступающих за мир, по сравнению с представителями, выступающими за войну», – отметил он, подчеркнув важность сопротивления использованию НАТО для операций за пределами региона.

Орбан выступил против кандидатуры голландца Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, По его словам, во главе Альянса должен быть человек, который будет уважать решение Венгрии не участвовать в операциях за пределами территории НАТО.

Подчеркнув сбалансированную внешнюю политику Венгрии, премьер-министр Орбан подробно остановился на причинах укрепления связей с КНР.

«Наша цель — иметь как можно больше друзей. Мы стремимся к хорошим отношениям как с США, так и с Китаем», — сказал венгерский лидер.

Он подчеркнул важность внедрения лучших технологий, независимо от их происхождения, для повышения конкурентоспособности Венгрии.