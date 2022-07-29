Орбан снова заявил, что Украина не сможет победить Россию

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Новости Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, а также предупредил о тяжелых последствиях войны против России для европейской экономики.

Об этом сообщает CNN.

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«Эта война в такой форме не может быть выиграна», – сказал Орбан, выступая вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене. Орбан добавил, что стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением «до сих пор показывала, что она не приведет к успеху».

«Без изменения стратегии – мира не будет», – сказал он, предупредив, что без мира на Украине весь Европейский Союз “втянется в военную ситуацию”.

«Непонятно, как нам избежать рецессии в ЕС, если война продолжится», – добавил Орбан.

И Орбан и Нехаммер предупредили о невозможности введения эмбарго Евросоюзом на российский газ.

«Мы только что столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я предложил бы ЕС не стучать в эту стену», — сказал Орбан.

Нехаммер со своей стороны предупредил, что такое эмбарго “невозможно”.

«Не только потому, что мы, как Австрия, зависим от российского газа. Немецкая промышленность также зависит от газа. И если немецкая промышленность рухнет, австрийская промышленность рухнет», — сказал Нехаммер, добавив, что такая ситуация может привести к массовой безработице.

Ранее венгерский лидер воздержался от введения энергетических санкций ЕС против России и подверг критике военную помощь Западу Украине.