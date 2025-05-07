Орбан: У Европы нет денег на постоянное финансирование Украины

Анатолий Лапин.  
07.05.2025 14:38
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Война, Дзен, ЕС, Политика, Украина, Финансы


Прием Украины в Евросоюз означает, что все страны-члены организации превратятся в доноров и должны будут постоянно ее финансировать.

Об этом в эфире видеоблога Spectator заявил политический директор офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаш Орбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прием Украины в Евросоюз означает, что все страны-члены организации превратятся в доноров и должны...

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«Проблема в том, что если сложить все цифры, то на восстановление Украины, на ежегодное финансирование украинского государства, которое не является устойчивым, нужны огромные деньги. Процесс интеграции в экономическую систему стоит очень дорого, и Европа не может себе этого позволить, потому что нам нужно перевооружаться, нам нужно поддерживать нашу экономику, а у нас нет на это денег.

Вот почему мы, венгры, понимаем, что европейская элита в Брюсселе пытается ускорить вступление Украины в ЕС, и я думаю, что это вопрос выживания и стратегии для каждой европейской страны. Хотят ли они взять на себя это бремя, которое называется финансированием и восстановлением Украины, или нет? По нашим подсчетам, если Украина вступит в ЕС, все остальные страны-члены станут чистыми донорами», – заявил Орбан.

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