Орбан увидел шанс отщипнуть кусок Украины по итогам СВО

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан увидел шанс расширить территорию своей страны за счет Закарпатья. Этот вопрос будет поднят в случае, если границы Украины будут пересмотрены по итогам российской операции.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так понимаю, что Орбан увидел в войне против Украины, которую ведет Россия, шанс на пересмотр границ в Европе, и эту идею он держит в голове. Любое признание изменение границ дает Венгрии шанс на то, чтобы поставить вопрос пересмотра границ. Потому, когда он сегодня приехал в Киев, вы же не забудьте, что у него в кейсе 11 требований к Украине. Там одно из требований – признать Закарпатье исторической территорией проживания венгров. Если мы на это пойдем, то я не уверен, что после этого у нас не будет других проблем», – заявил Рева.