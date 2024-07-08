Орбан в Пекине. Неизвестно, удастся ли челночная дипломатия Венгрии, но фамилию ее премьера выучит весь мир

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Продолжается ранее анонсированная офциальным Будапештом внешнеполитическая одиссея Виктора Орбана. Сегодня он уже в Китае – сразу после Киева, Москвы и Баку.

Премьер Венгрии заявил, что прибыл в Пекин “для продолжения мирной миссии” по дипломатическому урегулированию войны на Украине. По словам представителя Орбана, в Пекине тот проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Китай является “ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне”, добавил Орбан в соцсети X по прибытии в Пекин.

Также он отметил, что Венгрия “высоко ценит” мирную инициативу Китая по конфликту в Украине, передает венгерское государственное информагентство MTI.

Ранее в ходе визита в Киев 2 июля Орбан предложил Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня. 5 июля Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву, где после встречи с Владимиром Путиным сказал, что позиции украинской и российской сторон по прекращению войны в Украине крайне далеки друг от друга.

В своей колонке для Newsweek, вышедшей как раз в эти дни, Орбан пишет о том, что НАТО приближается к переломному моменту, поскольку на повестке дня Альянса “вместо мира – стоит стремление к войне. Вместо защиты – нападение”.

Премьер-министр Венгрии ссылается на “новости о том, что началась подготовка к возможной операции НАТО в Украине. И даже на сообщения высокого уровня о том, что войска стран-членов НАТО уже находятся вблизи украинского фронта”.

По его словам, все больше голосов в Альянсе говорят о необходимости — или даже неизбежности – военной конфронтации с другими мировыми геополитическими центрами силы.

“Это восприятие неизбежной конфронтации функционирует как самосбывающееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО будут верить в неизбежность конфликта, тем больше будет их роль в его разжигании…Альянс должен оставаться оборонительным союзом, в противном случае – он совершит самоубийство”, – пишет Орбан.

Тем временем, Евросоюз недоволен визитом Орбана в Азербайджан, где он председательствующей по ротации в Совете ЕС, принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Азербайджане. Свою поездку Орбан с Брюсселем не согласовывал и Венгрия не получала от ЕС мандата на продвижение отношений с Организацией тюркских государств, говорят в Брюсселе.

Участие Орбана в саммите происходило исключительно в рамках двухсторонних отношений между Венгрией и этой организацией, заявил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Организация была создана в 2009 году Турцией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном. Венгрия имеет в ней статус наблюдателя. Этим статусом пользуется и “Турецкая республика Северного Кипра” (сепаратистский регион Кипра, признаваемый лишь Турцией), что вызывает недовольство в ЕС.

Ранее Виктор Орбан вызвал аналогичное раздражение у Брюсселя, когда посетил Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Ряд представителей ЕС заявили, что Орбан не представлял весь Евросоюз.

В одном критики Орбана правы – и успех миссии Орбана и отношение к ней в мире зависят от того, имеет ли венгерский премьер карт-бланш на представление и согласование позиций ведущих держав или же это сугубо его личная пиар-инициатива.