Орбан выжидает, чтобы вернуть Венгрии Закарпатье – генерал украинской разведки

Венгрия хочет дождаться удобного момента, чтобы захватить Закарпатье.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Украины в отставке Василий Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Богдана, поэтому руководство Венгрии идет своим курсом, не соглашаясь на военную поддержку Украины.

«То, что есть попытки сейчас со стороны особенно Венгрии, которая почему-то тенденциозно постоянно пытается вставить палки в колеса и НАТО, и Европейскому союзу, и Украине относительно совместного отражения российской агрессии, – это уже очевидно, понятно», – сказал генерал.

«Понятно еще и потому, что как в свое время Хорти пошел на уступки Гитлеру из-за Закарпатья, так же сейчас, мне кажется, Орбан идет тем же путем, чтобы в удобный момент, когда возникнет, как они считают, критическая ситуация для Украины, снова прибрать к рукам Закарпатье и таким образом вернуться к тем временам, когда Венгрия имела соответствующие территории, которые сейчас в составе и Польши, и Словении, и Чехии, и так далее.

И дезавуировать, как они до сих пор говорят, Трианонский договор по результатам Первой мировой войны», – заявил Богдан.