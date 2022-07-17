«Орбан запугивает венгров, называя «агрессию» войной» – пропагандисты Сороса запутались

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Новости Украины

Нынешнюю политику венгерских властей поддерживает 2/3 населения страны. Но есть надежда на то, что вмешаются США и Польша, чтобы развернуть Будапешт в единственно верное антироссийское русло.

Об этом в эфире «Радио НВ» (считается рупором украинских «соросят») заявил эксперт по украино-венгерским отношениям Дмитрий Тужанский , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Варшавы беспрецедентная поддержка Украины, они забыли про все исторические противоречия, отложили их. Поняли, насколько абсолютно нерелевантный момент, и тот уровень поддержки, который мы имеем, от Польши – исторический момент. В то же время, имеем диаметрально противоположную позицию Венгрии. Да, Венгрия не поднимает сегодня вопрос венгерского нацменьшенства и их образовательных или языковых прав (на Закарпатье – ред.) Но с другой стороны, позиция по поводу санкций, позиция Будапешта касательно запрета поставок или нежелания предоставления Украине вооружения, которым бы она защитила себя, – это все-таки не то, что ожидаем от Будапешта, и это не то, на чем строится добрососедство в условиях войны, когда твой сосед нуждается в военной помощи», – негодовал Тужанский.

По его словам, победа действующей власти в Венгрии объясняется солидарностью провинций против проевропейской столицы.

«С оглядкой на то, в каком состоянии венгерское гражданское общество, венгерское информационное пространство, которое под монопольным контролем правящей команды, есть некоторые недопонимания. Но есть огромная разница между Будапештом и остальной Венгрией. Во что верю с точки зрения изменения позиции Венгрии? Это не в изменение общественного мнения. Нужно понимать, что Виктор Орбан победил на очередных выборах с риторикой про те нарративы, что «Венгрия должна держаться подальше от этой войны. Венгрия и венгры не должны платить цену войны». Он не говорит «войны России против Украины» или «российской агрессии». Просто говорит «война». Это – запугивание, нарративизация. На этом Виктор Орбан и победил. Это общество действительно его поддерживает (его нейтральную политику – ред.), пусть и не все, но 2/3, конституционное большинство. Поэтому верю в возможную коррекцию позиции Венгрии под влиянием таких игроков как Варшава, Вашингтон, Берлин и Брюссель. Приоритет – именно Польша, Берлин и Вашингтон», – объяснял украинский эксперт.