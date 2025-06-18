«Орбан заставит голосовать за кандидата русских!» – в Верховной раде поцапались из-за закона о множественном гражданстве
Верховная рада сегодня приняла законопроект по упрощенной выдаче украинских паспортов диаспоре, а также разрешающий иметь двойное гражданство для многочисленных беженцев, устроившихся в ЕС и США.
Очевидно, нововведение призвано исправить на бумаге катастрофическую убыль граждан Украины за годы после переворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Демографическая катастрофа, которую переживает Украина, не имеет аналогов. К низкой рождаемости и большому количеству погибших добавляется массовая эмиграция. Стремительное сокращение населения в сочетании с постепенной потерей многими украинцами связи с родиной является прямым путем к вымиранию нации. Принятие закона позволит сохранить украинских граждан, которые уже имеют или вскоре получат гражданство европейских государств, дать возможность нашей диаспоре вступать в украинское гражданство, не теряя гражданство демократических государств Европы и Северной Америки», – расписывал депутат-западенец Владимир Вятрович.
Его подельница по порошенковской фракции Ирина Геращенко уточнила:
«Обязательные экзамены для получения украинского гражданства: это украинский язык, Конституция, история. Ни одна страна мира не раздает свои паспорта всем подряд. Это делал только Зеленский, который «хорошим русским», Невзорову и черт и кому раздавал паспорта».
Однако многие в зале запротестовали.
«Человек, будучи гражданином другой страны, не отказавшись от подчинением законам своей реальной Родины, будет в Украине иметь право голосовать! А те европейские страны, которые сегодня конкретно выступают против Украины! Если они будут агитировать этих «новых» граждан Украины, чтобы они голосовали здесь за какого-то пророссийского кандидата, как вы это остановите? Какой-то онлайн-народ будет выбирать здесь лидера нации, даже не заехав в Украину? Это удар Украине в спину, причем смертельный удар!» – причитала Юлия Тимошенко.
Ограничить новых граждан в голосовании не получится, подтвердил адвокат-тимошенковец Сергей Власенко.
«Дискриминация граждан Украины по любому признаку прямо запрещена Конституцией. А в отношениях с гражданином, имеющим множественное гражданство, но в том числе украинское, он считается лишь гражданином Украины».
Несмотря на критику, закон был принят 243 голосами. Тимошенко пообещала, что он будет отменен после смены власти.
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