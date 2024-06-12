Орбан завилял: Венгрия не будет блокировать антироссийские действия НАТО на Украине

Дьердь Габор.  
12.06.2024 22:29
  (Мск) , Будапешт
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Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Будапешт не будет блокировать какие-либо решения НАТО о поддержке Украины.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Будапешт не будет блокировать какие-либо решения НАТО о поддержке Украины. Об этом заявил премьер-министр...

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Генсек НАТО, в свою очередь, подтвердил, что участие в миссиях за пределами Североатлантического альянса является добровольным.

«Мы должны признать, что Венгрия не в состоянии переломить мнение большинства стран НАТО. Поэтому мы дали понять, что не хотим блокировать какие-либо решения», – сказал Орбан.

Он добавил, что его страна выполняет все обязательства, взятые перед Североатлантическим альянсом.

В конце мая глава венгерского правительства заявил, что Венгрии необходимо пересмотреть свою роль в НАТО.

«Мы работаем над тем, как мы можем функционировать как член НАТО, не принимая участия в действиях альянса за пределами его территории», – сказал он тогда в интервью венгерскому Общественному радио.

Столтенберг поспешил подтвердить, что участие в миссиях за пределами Альянса является добровольным.

По словам российского политолога Сергея Маркова, между НАТО и руководством Венгрии был заключён неформальный договор. Согласно ему, Венгрия не будет никогда блокировать никаких действий НАТО, в том числе посылку оружия и войск на войну против России. В свою очередь, Альянс не будет принуждать Будапешт и никогда не будет заставлять Венгрию участвовать ни в каких операциях, которые Венгрии не нравятся. Это означает, что в будущем Венгрия не будет блокировать эскалацию действий НАТО на Украине.

Напомним, что Виктор Орбан, несмотря на свои обещания заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, вышел из зала в момент голосования на саммите ЕС в декабре 2023 года. Это значит, что Венгрия преследует, в первую очередь, собственные интересы, диктующие необходимость сохранения членства страны в НАТО и Евросоюзе.

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