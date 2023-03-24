Орбана за отказ арестовывать Путина западные СМИ тут же объявили «авторитарным»

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Венгрия не стала бы арестовывать Владимира Путина, если бы российский лидер въехал на территорию страны.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш на пресс-конференции в четверг, комментируя решение уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, касающемся незаконной депортации детей с Украины в Россию.

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«Римский Статут официально никогда не обнародовался в Венгрии, следовательно, мы можем опираться только на венгерское законодательство, а на его основании не можем арестовать российского президента», – сказал чиновник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гергей Гуйяш назвал ордер, выданный Международным уголовным судом в Гааге, «неудачным».

«Это решение (относительно ареста – ред.) не самое радостное, потому что оно ведет ситуацию в сторону дальнейшей эскалации, а не в сторону мира. Это мое личное субъективное мнение», — сказал он.

Англоязычная пресса отреагировала на заявление Гуйяша перечислением всех «грехов» Венгрии и правительства Виктора Орбана:

«Хотя Венгрия является союзником НАТО и членом ЕС, ее правительство часто вступает в конфликты с Западом, особенно в связи с войной на Украине. Венгрия, например, отказалась присоединиться к другим членам ЕС в эмбарго на импорт российской нефти после начала войны», – напоминает BusinessInsider.

«Орбан, авторитарный человек, который подвергался критике на Западе за свои дружеские отношения с Путиным, последовательно выступает против поставок западного оружия на Украину, а также против санкций ЕС против России. Будапешт вместе с правительством Турции также замедлил процесс присоединения Финляндии и Швеции к НАТО», – продолжает автор публикации.

Сенатор Константин Косачёв обращает внимание, что Венгрия, как и Турция, не приглашены на организованный США «Саммит за демократию», который пройдет 28-30 марта (частично онлайн).

«НАТО не может считаться «альянсом демократий», раз уж главная страна в нём отказывает в таком статусе двум своим военным союзникам. Никакой это не «альянс демократий», как они сами себя величают, а именно военный союз, и ничего более. И второе: созываемый «саммит за демократию» – это опять же не про демократию, а про лояльность. Где входной билет – безусловный отказ от собственного суверенитета в пользу американского», – рассуждает российский сенатор.