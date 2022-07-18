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Помощник атамана Кубанского казачьего войска Виталий Радченко вручил павловским дружинникам награды за сбор урожая.

Дружинников поблагодарили за добросовестную работу в сельскохозяйственной сфере.

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«В нашем районе отметили представителей районного казачьего общества: Сергея Геннадьевича Чубаря, Николая Федоровича Коваля, Петра Георгиевича Головко. Более десяти лет мы вместе с Чубарем. Когда стал вопрос, кому доверить землю районного казачьего общества, то выбор пал на него неслучайно», — заявил Николай Смирнов, атаман Павловского районного казачьего общества.

Важно отметить, что казаки исторически занимались пахотой, сбором урожая и сельским хозяйством. Однако делали они это во время, свободное от их главной обязанности — защиты Родины.

Имея возможность продемонстрировать профессиональные навыки, присущие воинскому сословию, в ходе спецоперации по денацификации Украины, казаки предпочли остаться на работах в тылу. Судя по всему, медали за пахоту для современных дружинников ценнее, чем боевые ордена.

В то время, как ВС РФ доблестно и самоотверженно защищает мирное население Донецкой и Луганской народных республик, представители казачьих обществ собирают пшеницу, участвуют в развлекательных мероприятиях и рассказывают о ценностях своей культуры. Однако главное предназначение движения — военное дело — казаки старательно обходят стороной.