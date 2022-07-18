«Ордена за работу в тылу»: атаман Кубанского войска наградил казаков за сбор урожая пшеницы

18.07.2022  13:08 (Мск), Москва
Василий Ковров.  
Просмотров: 952
 
Дзен, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация


Помощник атамана Кубанского казачьего войска Виталий Радченко вручил павловским дружинникам награды за сбор урожая.

Дружинников поблагодарили за добросовестную работу в сельскохозяйственной сфере.

Помощник атамана Кубанского казачьего войска Виталий Радченко вручил павловским дружинникам награды за сбор урожая....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«В нашем районе отметили представителей районного казачьего общества: Сергея Геннадьевича Чубаря, Николая Федоровича Коваля, Петра Георгиевича Головко. Более десяти лет мы вместе с Чубарем. Когда стал вопрос, кому доверить землю районного казачьего общества, то выбор пал на него неслучайно», — заявил Николай Смирнов, атаман Павловского районного казачьего общества.

Важно отметить, что казаки исторически занимались пахотой, сбором урожая и сельским хозяйством. Однако делали они это во время, свободное от их главной обязанности — защиты Родины.

Имея возможность продемонстрировать профессиональные навыки, присущие воинскому сословию, в ходе спецоперации по денацификации Украины, казаки предпочли остаться на работах в тылу. Судя по всему, медали за пахоту для современных дружинников ценнее, чем боевые ордена.

В то время, как ВС РФ доблестно и самоотверженно защищает мирное население Донецкой и Луганской народных республик, представители казачьих обществ собирают пшеницу, участвуют в развлекательных мероприятиях и рассказывают о ценностях своей культуры. Однако главное предназначение движения — военное дело — казаки старательно обходят стороной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть